Nasce ad Acqui con uno piccato talento per il commercio Da una modesta attività al dettaglio riesce ad entrare nell’ambito della grande distribuzione

Giuseppe inizia giovanissimo a commerciare, da poco ha superato il ventesimo anno d’età quando apre nella città termale il suo primo, piccolissimo negozio di appena sedici metri quadrati, in via Crenna.

Ha l’occasione di acquisire il locale in via Roma, nel cuore di Acqui, a due passi dal Municipio.

L’accortezza d’essere attento alle varie iniziative nella cooperazione lo premia. Supportato da coraggio, decide di compiere un ulteriore passo per affrontare il settore della grande distribuzione, con l’inaugurazione supermercato IPERALPA, questa volta in periferia, un’astuzia ricercata per ingrandire le vendite, con l’aumento delle tipologie commerciali, una lungimiranza in quanto ha compreso le necessità tipiche della vita moderna, per eliminare le attese nei vari negozi ove c’è una panoramica di vendita piuttosto limitata, soprattutto ha puntato al parcheggio gratuito delle auto, sempre più numerose, per agevolare, soprattutto invogliare la clientela.

Il successo avuto lo sperimenta nel centro di Pocapaglia, in provincia di Cuneo, per insediare successivamente un altro centro di vendita, IPERALPA, ai margini di Alessandria, precisamente in piazza Basile.

Il suo modo di concepire la tecnica dello scambio è ammirevole, dotato d’una personalità disposta a sperimentare nuove idee, ha saputo rinnovare con nuovi reparti con l’estensione delle tabelle merceologiche, concentrate in un luogo soltanto.

Ogni iniziativa l’ha sperimentata con il punto di vendita ad Acqui, da trasformarlo in un vero e proprio centro commerciale pensando: .. ciò che va bene ad Acqui, va bene per il resto del mondo….

