I lettori devono sapere che chi realizza Oggi Cronaca “perde” quasi più tempo a leggere e visionare email, immagini e segnalazioni che arrivano di continuo in Redazione, che non a scrivere e pubblicare gli articoli.

Ne arrivano di tutti i colori per email, su Facebook o su Whatsapp, con commenti e segnalazioni di ogni genere. La maggior parte non trova spazio sul giornale per diversi motivi, primo fra tutti che é quasi impossibile verificare l’attendibilità di certe segnalazioni; in altri casi, invece, teniamo ferme foto e segnalazioni, ci pensiamo qualche giorno e poi decidiamo se pubblicare o meno quello che il lettore ci ha inviato.

La foto che vedete in alto risale a qualche giorno fa e ritrae un uomo che pranza in strada, davanti all’ingresso di un supermercato. Non sappiamo chi fosse, probabilmente un barbone, ma vista la “mercanzia” che ha davanti a sé, non è detto.

Chi ce l’ha mandata l’ha fatto con l’intento di segnalare un episodio di degrado, ma quello che ci ha colpito, in questa immagine, non è tanto l’uomo seduto – anzi sdraiato – sull’asfalto, che pranza a torso nudo, ma il fatto che abbia scelto di farlo proprio sull’asfalto e non sull’erba che sta dietro a pochi centimetri da lui.

Perché?

Perché scegliere un luogo sicuramente più caldo e non, invece mettersi, al fresco sotto la pianta che si trsta proprio dietro di lui?

Misteri del comportamento umano!