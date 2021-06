Se ne parla poco perché sembrano argomenti tecnici o sogni nel cassetto, ma secondo il vice Sindaco di Tortona, Fabio Morreale rappresentano un aspetto fondamentale per lo sviluppo della città. Sono i progetti a cui sta lavorando l’Amministrazione Comunale di Tortona e visto che Morreale è anche assessore all’Urbanistica, al Turismo e allo sviluppo economico, proprio in relazione a questi, gli abbiamo chiesto se c’è qualche progetto particolare a cui la Giunta sta lavorando che rappresenta qualcosa di molto importante per il futuro della città.

“In questo momento – dice Morreale – i progetti della nostra Amministrazione sono numerosi e viaggiano su molti fronti. Tuttavia, una delle priorità è la nuova variante generale al piano regolatore, che potrebbe dare una svolta allo sviluppo della città, sia a livello economico-occupazionale che turistico. Tortona non ha una variante al PRG da circa trenta anni: senza una nuova variante Tortona resterà immobile, senza possibilità di nuovi insediamenti e di sviluppo.”

Il futuro grazie a questa variante, secondo il vice Sindaco, sarà più roseo: “Come scelte di amministrazione – aggiunge Fabio Morreale – la variante generale ha posto in essere, nella proposta tecnica, una linea di demarcazione identificata nel torrente Scrivia oltre la quale si svilupperanno nuove zone industriali e alcune, nello specifico, identificate come zone a logistica semplificata che strategicamente, e per vocazione, identificano un po’ il nostro territorio. Questo fa ben sperare su nuove prospettive economiche e posti di lavoro. Per quanto riguarda invece l’interno della città e le zone collinari, l’Amministrazione – come scelta strategica – ha deciso di non mettere in campo una politica espansionistica e la cementificazione di queste zone, soprattutto per la tutela dell’ambiente e per la promozione turistica territoriale.”

Importante anche il welfare animale: “La delega al welfare animali – prosegue il vice Sindaco di Tortona – è per me importantissima: cerco di curarne ogni aspetto con scrupolosa attenzione. In ogni commissione Ambiente trattiamo un argomento specifico e cerchiamo di affrontarlo insieme. Attualmente, stiamo lavorando con attenzione alla cura delle colonie feline presenti in città e nelle frazioni e stiamo progettando, nell’immediato, una campagna contro l’abbandono degli animali, sia tramite comunicazione a mezzo stampa e web sia attraverso informative e spettacoli.”

“Nel prossimo mese di Luglio – conclude Morreale – per esempio, stiamo organizzando, in collaborazione con il maestro Andrea Albertini, un evento musicale nel cortile dell’Annunziata – dal titolo “Sinfonia a 4 zampe” – contro l’abbandono degli animali. L’evento avrà lo scopo di lanciare un forte messaggio nel merito. Comunque, è molto importante il lavoro svolto dalla associazioni del tortonese che ci supportano oltre misura: sono le nostre sentinelle, sempre presenti e al lavoro per tutelare gli animali.”