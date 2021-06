Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria interveniva in Corso Acqui in prossimità del civico 281 per i rilievi di un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta

una moto Honda CB 125 e un auto che si era allontanata dopo l’urto.

A seguito della caduta il motociclista veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale S.S. Antonio e Biagio ed in seguito rimandato con prognosi di 7 giorni per lesioni riportate nello schianto.

I tempestivi accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito, grazie anche alle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti, di individuare il veicolo Renault Modus coinvolto nell’incidente stradale. Rintracciato il proprietario del veicolo il personale riusciva rapidamente ad identificare anche il conducente del medesimo, una donna S.M. di 37 anni di Alessandria, nei cui confronti è pertanto scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di fuga e omissione di soccorso nonché per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale circa la propria identità personale, avendo la stessa, nel tentativo di depistare le indagini, fornito inizialmente false generalità.