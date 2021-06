Ricerca per:

Il bosco è costituito da gelsi e si trova all’angolo tra via Perosi e via Marconi all’inizio di strada Viguzzolo.

Nella giornata di ieri a Castelnuovo Scrivia è stato inaugurato il Bosco della memoria per commemorare tutte le persone decedute per Coronavirus.

A Castelnuovo Scrivia è stato inaugurato il Bosco in memoria dei morti per Covid. Le immagini di Luigi Bloise