Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Simone Spreafico è un chitarrista, autore e produttore conosciuto nel mondo della musica leggera italiana come uno dei migliori interpreti delle canzoni di Fabrizio De Andrè . Ha militato nel gruppo rock degli “Zoo” il cui obiettivo era quello di dar vita ad una formazione orientata verso la musica acustica. Ha successivamente fatto parte del gruppo “I mercanti di Liquore” attivo dal 1995 fino al 2010 il cui repertorio era costituito da composizioni originali e dalle canzoni di Fabrizio De Andrè.

Alberto Storti detto “Bebo” è un attore teatrale e cinematografico che ha trovato successo con i programmi televisivi “Su la testa” e “Mai dire gol” dove interpretava personaggi come il Conte Uguccione, Thomas Prostata e Adelmo Stecchetti. Nel 2002 inizia la sua collaborazione con il “Teatro dell’Elfo” con il monologo drammatico “Mai morti” scritto e diretto da Renato Sarti .

Lo spettacolo fa parte del progetto “Ri-generazioni Artistiche” organizzato dall’associazione culturale Commedia Community e dal collettivo Officine Gorilla e selezionato dal bando “Corto Circuito 2020” di Piemonte dal Vivo con il contributo di Fondazione CRT e Regione Piemonte . In collaborazione con la Pro Loco arquatese e i comuni di Arquata Scrivia e Gavi.

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo teatrodellajuta@gmail.com o al numero di telefono 345-0604219