Sabato 19 giugno alle ore 17,00 ad Ottiglio nell’Auditorium Don Gino Piccio si concluderà XXII edizione di Parole, Suoni, Colori di Artemusica con il concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico Ivana Zincone e Massimiliano Pinna.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Associazione Stabilimento delle Arti ed è inserita nell’ambito di “SalOtti in Monferrato fra Arte Ricordi e Fututo” manifestazione di ampio respiro che prende il via proprio il 19 giugno e che terminerà l’11 luglio.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Ottiglio ed è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio e all’arte.

“Fantasie evocative di immagini e luoghi” è il titolo del programma musicale che verrà proposto e che comprende quattro Danze Slave di A.Dvorak tratte dalle op. 46 e 72; cinque Danze Ungheresi di J.Brahms e la Rapsodia Ungherese n.2 di F.Liszt.

Massimiliano Pinna ed Ivana Zincone sono entrambi diplomati al Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria e suonano insieme dal 1997. Hanno seguito corsi di perfezionamento con importanti maestri sia singolarmente che in duo e si sono esibiti in tutta Italia per importanti Enti e Associazioni. All’attività concertistica in vari gruppi da camera, affiancano con successo quella didattica.

Il prossimo 21 luglio si esibiranno a Noli per la Filarmonica Amici dell’Arte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Artemusica al seguente indirizzo di posta elettronica: artemusicaal@libero.it