Da domani sera, 17 giugno, nel centro storico di Tortona e per tutti i giovedì fino al 29 luglio 2021 prendono il via le manifestazioni in centro città, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, con il primo evento organizzato dal Comune dal titolo “Aperitiviamo”.

In contemporanea con le aperture straordinarie dei negozi, come da tradizione nei giovedì sera, i produttori enogastronomici del territorio, abbinati in alternanza ogni giovedì ad un bar, proporranno un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del tortonese.

Per le serate estive tortonesi sono inoltre previsti, a partire dal 18 giugno e fino a settembre, più di trenta spettacoli per la rassegna Estate d’Istanti, realizzati con la collaborazione di Piemonte dal Vivo, Attraverso Festival, Associazione Sarina, Tavolo della Cultura, Festival Perosiano, Arena Derthona e di tantissime altre associazioni culturali e di volontariato presenti in città.

ELENCO BAR

– DEGUSTAZIONE CAFE’ via Carducci 9 cell. 3396632334 – e-mail monimo971@gmail.com

– VICTORY CAFE’ c.so Montebello 19/A tel. 0131.481270 – e-mail manupino@live.it

– ART CAFE’ c.so Alessandria cell. 3404572454 – e-mail andrea.bani1987@libero.it

– L’IDEA l.go Borgarelli 5 tel. 0131.894691 – e-mail porta.elisa76@gmail.com

– LIBRERIA NAMASTÈ BOOK AND COFFEE via Emilia 168/A cell. 3791298853 –

– BAR GALLERIA via Carducci 12 cell. 3470266662 – e-mail lucapregliaschi@gmail.com

– LUGANO BAKERY & CAFE’ via Emilia 302 cell. 3336011515 – e-mail sabina.lugano@gmail.com

– BAR MIGNON via Emilia 234 tel. 0131.863964 – e-mail lsitalia80@gmail.com

– GELATERIA MARE DI VHO l.go Borgarelli 16 cell. 3392523510 – e-mail maredivho@yahoo.it

– AROMA WINEBAR via Emilia 114 cell. 3496029513 – e-mail info@aromawinebar.it

“Dopo mesi di chiusura – dicono alcuni operatori – é finalmente è tornato il momento di incontrarsi di nuovo! L’ora dell’aperitivo diventerà un momento di convivialità e scoperta di sapori nuovi, grazie alle specialità dei produttori e alla fantasia dei nostri locali!”