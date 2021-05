Si aprirà alle ore 12,00 di oggi, martedì 11 maggio 2021, il bando della Regione Piemonte per ottenere il Voucher scuola 2021 / 2022, il contributo al diritto allo studio non universitario.

Come ormai da molti anni, le domande si potranno compilare solo online alla pagina www.piemontetu.it alla quale si può accedere attraverso pc, tablet o smartphone ed è accessibile con credenziali Spid.

Il voucher è disponibile per nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a € 26.000,00 ed è destinato a studenti residenti in Piemonte, iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 (inizio settembre 2021) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti a Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022.

L’ufficio Pubblica Istruzione della Città di Casale Monferrato è disponibile a fornire un’assistenza telefonica sulle modalità di presentazione della domanda ai seguenti contatti 0142-444204 – 0142 444368 – 0142444260, oppure via mail all’indirizzo servcitt@comune.casale-monferrato.al.it.

Per coloro che non fossero in possesso di strumentazioni informatiche, è possibile richiedere su appuntamento la possibilità di effettuare la domanda direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione, con l’assistenza di un operatore. Per prenotazioni solo telefoniche 0142 444204 – 0142-444368 – 0142444260, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per fare domanda ci sarà tempo fino alle ore 12,00 di venerdì 18 giugno 2021.