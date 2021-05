Ricerca per:

A causa del gesto del 39enne, tutti i convogli in transito hanno registrato ritardi. Un venticinquenne nigeriano è stato denunciato per rifiuto di generalità, infatti lo straniero, all’atto del controllo, si è rifiutato di fornire agli agenti un documento d’identità.

La Polfer ha denunciato, per interruzione di pubblico servizio, un trentanovenne marocchino, sorpreso mentre camminava lungo la sede ferroviaria sulla tratta Alessandria- Novi Ligure, in località Frugarolo. Lo straniero è stato bloccato dai poliziotti che hanno evitato conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.