Teatro della fantasia è il documentario dedicato alla scoperta del Teatro Sociale di Valenza diretto e interpretato dalla Coltelleria Einstein e rivolto al pubblico degli allievi delle scuole elementari.

L’idea di far conoscere il Teatro Sociale al pubblico dei più piccoli risale al settembre 2020. Il progetto iniziale prevedeva una serie di visite guidate a cura degli attori della Coltelleria Einstein per le classi delle scuole elementari. A causa della recrudescenza dei contagi da covid-19 non è stato possibile organizzare gli appuntamenti come immaginato.

Così, su idea dell’Assessore ai Beni Culturali del Comune di Valenza Alessia Zaio, è stato deciso di realizzare un video documentario che potesse illustrare il teatro nelle sue diverse parti e attività. A interpretare la voce del Teatro Sociale è Giorgio Boccassi che insieme a Donata Boggio Sola, Floriana Deamici e Fulvio Piacenza accompagnano i bambini alla scoperta del Teatro della fantasia.

Il video vuole essere anche un omaggio, nell’anno del centenario dalla sua nascita, a Gianni Rodari che viene ricordato nel documentario attraverso la poesia Don Chisciotte e la filastrocca Ci vuole un fiore interpretata da Sergio Endrigo.

Il video documentario, pensato per i bambini, è rivolto anche a tutti gli adulti che potranno ammirare nella sua bellezza il Teatro Sociale nell’attesa di poterci ritornare in presenza per assistere agli spettacoli dal vivo.

Il documentario sarà disponibile dall’11 maggio online sul sito del Comune di Valenza (www.comune.valenza.al.it), sulla pagina facebook e sul canale youtube del Comune.

Per informazioni:

email: biblioteca@comune.valenza.al.it

tel.:0131 949286