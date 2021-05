Ricerca per:

“Arrivato parere positivo da Regione Liguria alla pratica relativa alla realizzazione del parcheggio pubblico in frazione Calvo a Ventimiglia. Si tratta di un’opera fondamentale e attesa da anni dagli abitanti della frazione stessa, per la quale la Provincia aveva dato parere negativo, ma che adesso, ha ricevuto il nulla osta dall’Ente regionale. Faccio i miei complimenti all’amministrazione comunale di Ventimiglia perché oggi, dopo 10 anni, l’amministrazione che aveva iniziato la progettazione ha ottenuto dalla Regione il parere positivo alla realizzazione del progetto medesimo, superando inoltre ogni problematica collegata al piano di bacino”.

Ventimiglia, Riolfo (Lega): da Regione Liguria parere positivo alla realizzazione del parcheggio pubblico in frazione Calvo