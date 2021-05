Prosegue l’attività di sfalcio e pulizia delle cunette condotta dalla ditta Egea, che ha in appalto il servizio a San Bartolomeo al Mare. Negli ultimi giorni, gli interventi hanno riguardato strade e dei giardini di via Cà de Conti, via Viali e il piazzale antistante la Chiesa di San Bartolomeo.