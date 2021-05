I dati sulla diffusione del contagio di ieri sera, sabato 1 maggio, a Tortona: 49 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (-4 rispetto a ieri); in ospedale sono ricoverati 51 pazienti (+1 rispetto a ieri), in gran parte provenienti da altre zone del Piemonte, dei quali 8 ( = ) in terapia intensiva, 2 ( = ) in semintensiva.