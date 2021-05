Venerdì 28 maggio a partire dalle 15 prenderà vita il primo di quattro venerdì dedicati alla pulizia ed alla piccola manutenzione del Parco Castello di Novi organizzato dalla Ass.Tur. Pro Loco di Novi – Parco Castello sotto il patrocinio del Comune di Novi e con il supporto di Gestione Ambiente del Gruppo Acos.

I “Fridays for Parco”, che prendono spunto dal messaggio dei famosi Friday for Future diffusi in tutto il mondo da parte di ambientalisti ispirati dalla giovane Greta Thumberg, prevedono la partecipazione di volontari all’opera di pulizia del parco, ma essendo ispirati soprattutto ai bambini ed ai giovani hanno il ruolo importante di indirizzare verso un maggior senso civico e rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Già realizzato in passato, in tempi di pandemia cambia la formula prevedendo 4 appuntamenti riservati a poche persone alla volta e mattine riservate alle scuole, solo su prenotazione, per evitare gli assembramenti.

Per prenotarsi basta mandare una mail a proloconoviligure@gmail.com ed indicare a quale dei venerdì si intende partecipare.

La Pro Loco distribuirà materiale e attrezzature per poter svolgere l’attività di raccolta rifiuti in assoluta sicurezza e praticità ed ha riservato una buona merenda al termine di ognuna delle giornate.

Inoltre in accordo con Acos ha predisposto una premiazione che prenderà a campione persone e gruppi a cui consegnare un attestato di partecipazione.

Già nei primi giorni di raccolta adesioni da parte dell’associazione si sono segnalati decine di volontari singoli, famiglie e gruppi pronti a dare il loro contributo al Parco cittadino.

“Siamo certi” ha dichiarato il presidente della Pro Loco Marco Barbagelata “che i bambini ed i ragazzi che parteciperanno acquisiranno da questa esperienza motivi maggiori per professare nel futuro della loro vita un sempre attento rispetto dell’ambiente a beneficio del territorio, del loro futuro e del pianeta. Una piccola goccia ma che se aggiunta ad altre può costituire un mare per un mondo migliore.”

UFFICIO STAMPA – Ass.Tur. Pro Loco di Novi Ligure – Parco Castello

fb Pro Loco di Novi Ligure – cell. 324.8772587 – proloconoviligure@gmail.com