“Bomber di Quartiere è la storia di chi ce l’ha fatta, cresciuto nei borghi di quartiere, è diventato idolo delle proprie tifoserie.”

Nasce da qui la prima Serie Tv del tortonese Marco Pagano, incentrata sul racconto dei Bomber di provincia e realizzata in stretta collaborazione con l’agenzia di produzione video FAME Productions degli amici di sempre: Stefano Scotti, Lorenzo Chiesa e Matteo Fanti.

Alla scoperta di otto ex icone della nostra Serie A, la Serie Tv racconta le storie di questi atleti partendo dai loro quartieri di origine, fino ad arrivare allo stadio che li ha proclamati eroi, regalando spunti inediti sulle loro incredibili carriere.

Dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, al Libero Liberati di Terni, passando per l’Armando Picchi di Livorno e l’Artemio Franchi di Siena, la collana a stile documentaristico sarà un autentico tuffo nell’epoca romantica del nostro calcio, a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e gli inizi del 2000.

Tra i racconti promossi dalla serie quello di Igor Protti, ex bomber di Bari e Livorno, Francesco Flachi, Riccardo Zampagna, Massimo Maccarone e l’airone Andrea Caracciolo.

Tra chi ha creduto nel progetto, che ambisce alle migliori piattaforme di streaming, c’è anche lo sponsor Simecom, che, con 46 punti vendita, da 70 anni è sinonimo di garanzia nel mondo Luce e Gas. Collaborazione nata dall’attenzione di Stefano Guazzo e il suo team per il territorio ed i suoi giovani progetti.

“Mi ricordo – dice lo stesso Marco pagano sul suo profilo Social – come un bambino timido e follemente innamorato del pallone.Mai avrei potuto pensare che un giorno quegli eroi che seguivo dalla tv in cameretta sarebbero potuti diventare amici, tanto da poterne scrivere il loro racconto.𝗕𝗼𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 nasce da qui: dall’idea intraprendente di raccontare le storie che mi hanno scaldato il cuore, riflettermi negli lucidi dei protagonisti e tuffarmici dentro. 𝗥𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶, 𝗕𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮, 𝗙𝗶𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲, 𝗟𝗶𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼, 𝗥𝗼𝗺𝗮, 𝗧𝗲𝗿𝗻𝗶, 𝗦𝗶𝗲𝗻𝗮: è stato il viaggio più bello della mia vita e per questo posso solo dire grazie a chi mi ha permesso di realizzarla, prendendosi il bene e il peggio di me.”

“Non sappiamo ancora dirvi quale sarà il destino di 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗶 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 – conclude il tortonese – nel mentre, con la collaborazione dello sponsor 𝗦𝗶𝗺𝗲𝗰𝗼𝗺 𝗟𝘂𝗰𝗲 𝗲 𝗚𝗮𝘀, abbiamo deciso di proporvi ogni giovedì l’anteprima delle otto puntate della prima stagione. Chiunque deciderà di guardare questi video sappia che dentro ci trova tutto me stesso.”

Primo appuntamento giovedì 3 giugno con la pubblicazione in esclusiva della prima della otto anteprime sui canali social Simecom: Francesco Flachi “Il ragazzo gioca bene”.

Link del promo: https://www.youtube.com/watch?v=B90EkQ2VGWU&t=48sda

Nella foto in alto, Da sinistra Lorenzo Chiesa (Director FAME Productions), Mara Alexuc (Planner), Marco Pagano (Creator and Writer) Valentina Bolzoni (Responsabile Marketing Simecom). A fianco. Marco Pagano con il calciatore Massimo Maccarone.