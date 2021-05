Ricerca per:

Giovedì l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare renderà omaggio al Centro calzature Piera, con la consegna di una targa di congratulazioni per il 60° anno di attività. Il Centro calzature Piera è una delle storiche attività commerciali presenti sul territorio della cittadina del Golfo dianese. “È un grande onore – spiega Alessandra Gamalero, Assessore del Comune di San Bartolomeo al Mare – rendere merito ad una così longeva attività, alla luce di quelle che sono le difficoltà evidenti che il commercio al minuto sta attraversando, soprattutto in questo momento pandemico”.

Giovedì a San Bartolomeo una targa per il Centro calzature Piera