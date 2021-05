La mostra in oggetto “EX LIBRIS PERSONALI di Adriano Benzi Rosalba Dolermo Giorgio Frigo” consiste in una rassegna di oltre 200 opere commissionate appositamente (Calcografie e Xilografie) ai maggiori Artisti nazionali e internazionali che hanno esposto in numerosissime mostre personali in Italia e all’estero, molti dei quali ancora operanti.

Questa mostra, permette di ripercorrere le tappe fondamentali dell’Ex Libris, con i suoi cambiamenti sia da parte degli artisti stessi sia da parte dei committenti. A conferma di ciò, saranno esposti circa 30 Ex Libris dell’artista Michel Fingesten (Butzkowitz,18 aprile 1884 – Cerisano, 8 ottobre 1943).

A corredo dell’esposizione ci sarà un catalogo con tutte le immagini ripartite in gruppi omogenei e scritti di approfondimenti sulle tecniche di esecuzione.

Acqui Terme dal 16 Maggio al 30 Maggio 2021

con il seguente orario dal Martedì al Venerdì ore 16 – 19

Sabato e Domenica (con prenotazione-330.470060) ore 10 – 12.30 – 16 -19

Lunedì chiuso – Ingresso gratuito – Catalogo in mostra

info: rosalba.dolermo@alice.it – benzi.adriano@mclink.it – giorgio.frigo@tin.it – info@vecchiantico.com

cultura@comuneacqui.com – 0144 770272

http://www.mostre-vecchiantico.com – 330 470060

con il patrocinio di Città di Acqui Terme,

Cento Amici del Libro, Rotary Club Acqui Terme