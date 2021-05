Non potrà essere la Festa patronale di Santa Croce degli anni scorsi per via della pandemia, ma stamattina, venerdì 7 maggio, in viale Einaudi a Tortona, c’è stata la prima iniziative del programma che il Comune di Tortona è riuscito a costruire mettendo insieme una serie di eventi che, in quale modo, cercheranno di dare una connotazione alla patronale.

Presso l’area verde vicino alla scuola “Gianni Rodari” infatti è’ stata inaugurata l’aula “a cielo aperto” per le attività di “Outdoor education” presso la scuola dell’infanzia ” Peppino Sarina” facente parte del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Tortona A.

L’aula a cielo aperto che è un bel luogo dove i bambini potranno restare all’aperto facendo attività didattica in tutta sicurezza, si trova appunto in viale Einaudi, ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Tortona.

All’inaugurazione, oltre al vice Sindaco Fabio Morreale, agli assessori Marzia Damiani (Istruzione) e Mario Galvani (Lavori Pubblici) erano presenti alcune educatrici della scuola e il consigliere delegato all’istruzione Matteo Fantone.

Di seguito altre immagini dell’evento.