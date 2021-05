Ricerca per:

Il piano elaborato del presidente Emmanuel Macron prevede alcune tappe che, situazione sanitaria ed epidemiologica permettendo, daranno maggior respiro al Paese transalpino. A partire dal 3 maggio non sono più in vigore le limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale né è necessario compilare un’autocertificazione.

La Francia prepara il ritorno alla normalità con una roadmap che prevede quattro fasi per la riapertura, incluso il turismo internazionale. Secondo fonti dell’Eliseo, infatti, dal 9 giugno 2021 ai turisti stranieri sarà consentito entrare nel Paese, purché questi siano muniti di pass sanitario che attesti o l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 oppure il risultato negativo di un test molecolare Pcr anti Covid.