Lorenzo nasce a Novi quasi certamente da famiglia aristocratica Chiamato a Genova direttamente da Andrea Doria con l’incarico di segretario.

Andrea appartiene all’influente famiglia genovese dei Doria conosciuta fin dall’anno mille, dalla tradizione Ghibellina.

Il Casato ha donato alla città uomini di valori nell’ambito della politica, valorosi militari, una decina di Consoli.

Andrea è un grande condottiero, s’è messo al servizio del Pontefice Innocenzo VIII, il conterraneo Giovanni Battista Cybo.

Lorenzo è chiamato proprio da Andrea Doria in persona per svolgere le mansioni di segretario particolare, nel contempo storiografo delle imprese, nonché amanuense.

Il personaggio non ha lasciato precise memorie, tuttavia la sua presenza nell’ambito della storia è avvalorata in quanto tenuto in ottima considerazione dai contemporanei.

Come scrittore ha firmato importanti opere fra cui La vita di Andrea Doria, edita in Venezia da Gabriele Deferrari nel 1565, un tipografo presumibilmente d’origine ligure.

Il suo capolavoro, Ragionamenti vari, ebbe nell’immediata pubblicazione due edizioni, la prima italiana, l’altra tradotta in francese, quindi è conosciuto sin d’oltralpe.

Quest’ultima è lo spassoso racconto di modelli d’esistenza attribuita a personaggi più o meno illustri, appartenenti alla realtà genovese .. e .. non solo, raccolti nel periodo storico dal 1494 al 1566, narrati con stile sciolto, elegante, le pagine si leggono con disinvolto piacere, sono divertenti senza cadere nel banale.

Franco Montaldo