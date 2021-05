Verrà celebrata in diretta la Giornata Internazionale dell’Infermiere con un’edizione speciale di Ospedale Incontra durante la quale il filo diretto sarà con Lorella Gambarini, Direttore DIPSa (Direzione Professioni Sanitarie) dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Come ogni anno, il 12 maggio l’Ospedale aderisce infatti a questa iniziativa che permette di valorizzare il lavoro indispensabile degli infermieri in ogni settore. Non potendo ancora organizzare punti informativi e momenti di incontro dal vivo, la diretta Facebook e YouTube, che prenderà avvio dalle ore 16.30, sarà l’occasione per sottolineare le competenze trasversali degli infermieri e il loro fondamentale ruolo nel prendersi cura dei pazienti. La Dr.ssa Gambarini spiegherà infatti come questi professionisti lavorino in modo multidisciplinare con le altre figure aziendali in tutti i reparti, dalle degenze all’emergenza, dagli ambulatori, anche quelli vaccinali, ai reparti Covid, fino ad arrivare alla sala operatoria e all’ambito della ricerca.

Questo Ospedale Incontra permetterà quindi di conoscere meglio la professione infermieristica nelle sue numerose sfaccettature, ma anche di ringraziare tutti gli infermieri che sono il grande motore dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e che, ancora di più in questo periodo di emergenza, hanno dimostrato quanto siano essenziali nella gestione del paziente, ponendolo sempre al centro delle loro attenzioni con professionalità e umanità.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

1. il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/

2. la pagina Facebook @aoalessandria

3. il canale YouTube Ospedale Alessandria