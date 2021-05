Martedì 8 giugno 2021 alle ore 18, in piazza dell’Annunziata a Tortona avverrà la premiazione del Concorso di narrativa e poesia “100 parole per un sorriso” e contemporaneamente la presentazione del libro “Arcimboldo Tortonese” che tratta principalmente del viaggio attraverso i secoli della gastronomia italiana ma soprattutto della tortonese in particolare con fotografie, storie e ricette mentre non mancheranno poesie, filastrocche e fotografie inerenti al mondo del volontariato.

La manifestazione è organizzata dal Comune e dell’Associazione Cucchi.

Per via delle limitazioni COVID i posti sono in numero limitato per cui per assistere all’evento sarà necessaria la prenotazione che dovrà effettuarsi presso il Teatro Civico (tel. 0131.820195) a partire dal 25 maggio prossimo dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30.