E’ stato approvato nel consiglio comunale tenutosi martedì 25 maggio, con l’astensione dei consiglieri di minoranza fra i quali era assente Monica Manfredini, il conto consuntivo relativo al 2020 del Comune di Pozzolo. E’ stato un sindaco particolarmente soddisfatto quello che ha letto la relazione al bilancio e che ne ha rivelato i numeri.

“Siamo contenti di avere chiuso un buon consuntivo-ha detto-anche perchè, oltre ad avere una buona correlazione con il bilancio di Previsione del 2020, del quale costituisce la fotografia, registra un avanzo disponibile consistente che ci permetterà di fare qualche lavoro in più.”

La cifra alla quale si rivolge il sindaco di Pozzolo sono i 408.354 euro di avanzo disponibile che verranno utilizzati soprattutto per lavori da realizzare al centro sportivo, per la costruzione del nuovo casellario del cimitero e per il secondo lotto della ristrutturazione della chiesa delle Ghiare. “Una ristrutturazione alla chiesa delle Ghiare per la quale spero anche in contributi da parte delle fondazioni bancarie.” .Per il secondo lotto di lavori prevista una spesa ci circa 300.000 euro.

Il sindaco ha quindi riportato alcune cifre del conto consuntivo del 2020 iniziando dal fondo cassa al 31 dicembre dello scorso anno che ammonta a 1.011.520 euro, “Un fondo cassa-ha detto-che attesta di un bilancio in buona salute e che ci ha permesso di non ricorrere ad anticipi di tesoreria. Inoltre abbiamo sempre rispettato le tempistiche previste dalla normativa per il pagamento dei fornitori.”

Il risultato di amministrazione ammonta a 1.645.402 euro con un accantonamento di fondi pari a 951.294 euro e fra questi figura il fondo crediti di dubbia esigibilità per 778.184 euro. La parte vincolata si attesta invece a 285.753 euro.

Il totale generale delle entrate ammonta a 3.465.670 euro, quello delle uscite a 3.048.496 euro. Il fondo di solidarietà comunale si è attestato a 336.506 euro mentre il fondo per le funzioni fondamentali, erogato dallo Stato in relazione alla emergenza sanitaria del Coronavirus, lo scorso anno è stato di 234.927 euro. Il Comune di Pozzolo, tramite il Consorzio servizi alla persona, ha distribuito i buoni alimentari alle famiglie bisognose.

“Lo Stato-inoltre-ha rilevato il Sindaco Domenico Miloscio-lo scorso anno ha sospeso il pagamento delle quote dei mutui da parte dei Comuni con la possibilità da parte di questi di procedere a una loro rinegoziazione. Il Comune di Pozzolo ha così risparmiato 36.000 euro che in parte sono stati utilizzati per investimenti e in parte per fare fronte alla emergenza sanitaria:”

Il sindaco di Pozzolo ha quindi rilevato come si sia proceduto a una revisione dei residui, sia quelli attivi che passivi, e a una loro valutazione circa il mantenimento nel bilancio comunale. I residui attivi ammontano a 1.725.893 euro mentre quelli passivi sono pari a 370.222 euro. Il conto consuntivo del Comune di Pozzolo nel 2020 ha registrato entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa per un totale di 1.968.581 euro. Cifra nella quale rientrano 1.639.882 euro di tasse ed in quest’ultima voce 1.040.204 euro di incassi per l’Imu ordinaria. L’anno precedente l’incasso dell’Imu e della Tasi era stato pari a 1.109.332 euro e quindi con un calo nel gettito nel 2020 pari a 69.128 euro.

Un calo che il sindaco ha spiegato in parte con l’emergenza sanitaria del Coronavirus ma affermando anche che non si può dare tutta la colpa di questa diminuzione alla pandemia. “Il fenomeno del calo del gettito dell’Imu e della Tasi-ha affermato infatti-era, parzialmente, già in atto negli anni precedenti, con una percentuale di non riscosso.”

Rimarcando però come nel 2020 la pandemia ha colpito sicuramente le famiglie, fra le quali alcune sono state costrette a fare una scelta. Il sindaco ha infatti rilevato come lo scorso anno siano stati distribuiti buoni spesa a famiglie che fino all’anno precedente non erano in difficoltà economiche.” Con la conseguenza che non avevano possibilità per pagare l’Imu. “Il fatto di avere case di proprietà-ha sottolineato il sindaco- può fare sembrare che le persone e le famiglie abbiano una solidità economica che invece non possiedono.”

Un dato sulle entrate per violazioni del codice della strada con un incasso effettivo di 36.558 euro a fronte dei 77.206 euro sanzionati mentre quelle derivanti da permessi di costruzione sono state pari a 51.216 euro, in aumento rispetto ai 33.681 dell’anno precedente.

Maurizio Priano