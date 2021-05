Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia

nell’attività di controllo del territorio, tanto per prevenire quanto per reprimere la

commissione dei reati.

Nella complessità operativa del periodo emergenziale in

corso, caratterizzato dai primi allentamenti ai divieti imposti in materia di

circolazione delle persone fisiche, le articolazioni territoriali dell’Arma dei

Carabinieri sia nel Capoluogo, sia in Provincia, assicurano quotidianamente ogni

possibile sforzo per garantire la tutela dei cittadini soprattutto nei luoghi della

cosiddetta “movida”, al fine di impedire assembramenti e quindi la possibile

diffusione del virus atteso che ciò comprometterebbe l’ormai imminente stagione

estiva. L’operato dei Carabinieri negli ultimi giorni si è rivelato particolarmente

intenso.

I Carabinieri di Sanremo hanno tradotto in carcere un 43enne, già agli arresti

domiciliari e per il quale è stata disposta la più rigorosa misura carceraria a seguito di

evasione. I Carabinieri di Ventimiglia hanno rintracciato ed arrestato un cittadino

romeno, affidato in prova ai servi sociali per il reato di rapina e resosi responsabile di

reiterare violazioni della misura alternativa alla detenzione di cui beneficiava. Nella

città intemelia gli uomini dell’Arma hanno anche denunciato a piede libero altri 6

cittadini romeni protagonisti di una violenta rissa avvenuta sul lungomare ed arrestato

in flagranza un pakistano senza fissa dimora, responsabile di resistenza e ubriachezza,

scagliatosi contro gli operanti brandendo una bottiglia durante un controllo.

A Ospedaletti, i Carabinieri del luogo hanno arrestato un italiano nella flagranza del

reato di maltrattamenti in famiglia in danno della madre, aggredita fisicamente al

culmine di un litigio scaturito per motivi economici. Infine, a Imperia, i Carabinieri

del locale Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane che li ha aggrediti durante

un intervento in cui i militari stavano sedando una lite tra fidanzati. Numerose anche

le denunce per guida in stato di ebrezza alcolica nel territorio di tutta la provincia.

Alla pronta risposta dei Carabinieri è opportuno ricordare quanto sia importante

denunciare i reati da parte dei cittadini. Una denuncia ritardata nel tempo o addirittura

omessa, infatti, talvolta pregiudica la possibilità di raccogliere, nell’immediatezza dei

fatti, importanti elementi per la prosecuzione delle indagini, vanificando così sviluppi

futuri.