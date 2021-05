Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio, l’Assessore Regionale alla Sanità, Luigi Icardi ha visitato il Centro Vaccinazioni Covid nella sala polifunzionale in via Milazzo e l’ospedale.

Ad accoglierlo il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il vice sindaco Fabio Morreale, diversi componenti della Giunta e del Comune fra cui gli assessori Mario Galvani, Marzia Damiani e Luigino Bonetti, esponenti del Cisa (Consorzio intercomunale Socio assistenziale, il presidente dell’assemblea dei Sindaco Gianni Tagliani e altri, fra cui il comandante dei Carabinieri Domenico Lavigna.

L’Assessore Icardi ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto durante l’ultimo difficile anno e ha confermato di aver dato direttive per riconvertire l’ospedale all’attività ordinaria, per ritornare a trattare anche le altre patologie e non soltanto il Covid, come è stato in questi lunghi mesi.

Ha poi illustrato il piano di potenziamento dell’ospedale di Tortona che illustreremo più dettagliatamente in un altro articolo.

Di seguito altre immagini ufficiali dell’incontro messe a disposizione dal Comune di Tortona.