Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nell’attività di verifica/sgombero dei locali di Via Prospero Gozzo, sono emersi profili di responsabilità a carico degli occupanti, cittadini italiani, deferiti all’Autorità Giudiziaria.

A seguito della fattiva collaborazione tra il Corpo di Polizia Municipale e la locale Agenzia Territoriale per la Casa, nell’ambito delle iniziative di recupero del patrimonio immobiliare pubblico, nel mese di aprile sono stati liberati due alloggi occupati abusivamente, negli stabili comunali di Spinetta Marengo gestiti da ATC.