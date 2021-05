Dopo mesi di stop, nei quali Gestione Ambiente ha cercato di informare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta differenziata PORTA A PORTA in modi differenti (attraverso la radio, le dirette streaming, alcuni info point, i nostri canali social, gli articoli sui giornali…), dalla metà di maggio gli addetti torneranno a incontrare i cittadini all’aperto, rispettando sempre le disposizioni normative per tutelare la salute di tutti.

Si parte con il Comune di GAVI dove, da lunedì 10 maggio, sono iniziate nel centro storico le consegne a domicilio del kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta.

CALENDARIO INCONTRI

(per i cittadini del centro storico di GAVI

presso il Campo Sportivo F. PedemonteVia Voltaggio, 18 a GAVI)

LUNEDÌ 17 MAGGIO ore 18 sono invitati a partecipare i cittadini residenti in :

Via Archivolto San Marco – Via Circonvallazione Lemme – Via Circonvallazione Porta Genova – Via Giuseppe Garibaldi – Vico Liti – Via Monserito – Via P. Barbieri – Piazza Dante

MARTEDÌ 18 MAGGIO ore 18 sono invitati a partecipare i cittadini residenti in :

Via Mameli – Via Mazzini – Via Ospedale – Piazza Marconi – Piazza Roma – Vico Rastelli – Vico Rose

GIOVEDÌ 20 MAGGIO ore 18 sono invitati a partecipare i cittadini residenti in:

Vico Bassani – Via Cavour – Vico Confraternite – Via Desimoni – Via Magione – Vico Malvasio – Via Orti – Piazza Borgonuovo – Piazza Martiri della Benedicta – Piazzetta delle Mura – Vico Portino – Via XX Settembre – Loc. Maglietto – Loc. Morgassi – Loc. Centuriona – Case Sparse Sermoria – Loc. Sermoria

IMPORTANTE! Per limitare l’assembramento, è consigliabile la presenza di un solo componente per nucleo familiare; si dovrà prendere parte all’incontro secondo la residenza prevista; dovranno essere rispettate le norme attualmente in vigore (mascherina indossata, non febbre, non sintomi influenzali); i partecipanti saranno tracciati con le proprie generalità e sarà misurata la temperatura corporea.

*In caso di maltempo il calendario potrebbe subire variazioni.