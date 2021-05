Ricerca per:

Per consentire le attività i treni regionali delle relazioni Ventimiglia – Genova – Milano – Bergamo, Ventimiglia– Savona – Torino e i treni della lunga percorrenza delle relazioni Nizza/Ventimiglia – Genova – Milano e Ventimiglia – Roma cambiano numero e subiscono modifiche d’orario mantenendo invariate le fermate.

Buongiorno, dalle ore 21 di sabato 8 a tutta la giornata di domenica 9 maggio 2021 sono in programma lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Taggia Arma e di Imperia.