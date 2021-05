Doppia possibilità digitale per il green pass utile a viaggiare in Italia a partire da metà giugno. Secondo le fonti del governo guidato da Mario Draghi, infatti, il certificato sarà disponibile sotto forma di Qr Code bidimensionale sia sull’app Immuni sia su IO, l’applicazione per i servizi della Pubblica amministrazione salita alla ribalta lo scorso anno per i servizi del Bonus Vacanze e del Cashback di Stato.

Ad oggi in Italia ci sono tre modi per ottenere il green pass (in formato cartaceo o elettronico): avere un documento che attesti l’inoculazione di almeno la prima dose del vaccino (utile a partire da 15 giorn dopo l’inoculazione); il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare; il referto di guarigione per chi ha contratto il virus Sars-Cov-2.

l ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao — che sta supervisionando il tutto tramite il Dipartimento per la trasformazione digitale — ha chiarito che la versione digitale si potrà scaricare anche sulle applicazioni IO e Immuni (o salvare nel Wallet di Apple). L’alternativa alle app sarà un sito.

Il resto dell’articolo potete leggerlo al link https://www.lagenziadiviaggi.it/il-green-pass-viaggera-sulle-app-immuni-e-io/