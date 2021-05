Silvano Ferrante ha poco più di 60 anni, è tortonese e per quasi 42 anni ha lavorato come Vigile del Fuoco del Distaccamento cittadino. Prima come semplice pompiere, poi come Capo Distaccamento.

Da oggi, Silvano Ferrante è in pensione. Tutti i componenti dei quattro turni del Comando di Tortona lo hanno salutato riunendosi nel piazzale in via Piemonte con una semplice cerimonia, dove, al suono delle sirene lampeggianti di tutti i mezzi a disposizione, gli hanno stretto la mano e lo hanno abbracciato per il contributo che ha dato in tutti questi anni.

Un saluto degno di chi ha lasciato un grande segno nella storia del Comando Tortonese; storia che Silvano ha vissuto in prima persona fin da quando la sede era ancora in Corso Romita davanti a piazza Milano, nel cortile di un condominio.

Un collega, a nome di tutti ha registrato un bellissimo video che trovate al link https://www.facebook.com/100012536883354/videos/1164411763986709 con un bel messaggio finale che abbiamo deciso di riportare a fine articolo con alcune immagini del video.

Prima però, credo sia il caso di aggiungere un grande ringraziamento al suo operato, non solo da parte della Redazione di Oggi Cronaca ma anche da tutti quei tortonesi per i quali Silvano si è speso, mettendo a rischio tantissime volte la sua vita, per salvare quella degli altri.

Personalmente ho avuto a che fare diverse volte con lui e con i Vigili del fuoco di Tortona, non soltanto in veste di giornalista, ma anche come singolo cittadino, perché in più di un’occasione sono stato costretto a chiedere il loro intervento per un maxi incendio nel garage del palazzo dove abito o per altre emergenze e una volta, in piena notte, i pompieri tortonesi sono anche entrati in casa mia per calarsi dal terrazzo e salvare un anziano nell’appartamento sottostante che non dava segni di vita.

Silvano era, ed é, molto esigente per quanto riguarda Tortona: spesso quando facevo il ‘giro della cronaca’ cioè le telefonate che noi giornalisti facciamo due-tre volte al giorno alle Forze dell’ordine per sapere se è accaduto qualcosa, mi sollecitava dicendomi “Teniamola sotto pressione questa Giunta Comunale, devono occuparsi della città, tenerla in ordine e risolvere i problemi. Niente lassismo: la città deve essere ordinata e a posto.”

So che non si riferiva solo all’aspetto esteriore, perché ha sempre amato Tortona, e non solo perché ci vive e ci lavorava. Il Distaccamento dei pompieri, oggi, ha perso una grande figura di riferimento, una persona molto apprezzata da tanti cittadini e soprattutto dai colleghi che hanno voluto omaggiarlo col video e con questo commovente messaggio finale.

Angelo Bottiroli

A SILVANO

Oggi Silvano, un amico, Capo reparto dei Vigili del Fuoco va in pensione.

Posso solo immaginare quanti interventi in quarant’anni di lavoro, abbia fatto e il pensarci mi porta ad allargare il ‘grandangolare’ a tutti i suoi colleghi che intervengono ogni volta che sono chiamati. Non importa l’entità dell’emergenza: loro corrono corrono là dove l’appello viene lanciato e questa è la loro forza.

Quale forza e coraggio un uomo deve avere per attraversare il fuoco per soccorrere coloro che in quelle fiamme sono imprigionati!

Quanta rapidità e destrezza deve mettere in campo per estrarre dalle lamiere altri uomini che gridano la loro angoscia!

Quale compassione deve possedere per stare accanto a coloro che esalano l’ultimo respiro nei luoghi più disparati e quanto strazio può sopportare nell’estrarre dalle macerie colleghi amici senza vita, a causa di un’esplosione causata da altri esseri che per la loro meschinità non riesco a definirli umani!

Grazie Silvano, a te e a tutti i vigili del fuoco per aver garantito e garantire la vostra presenza sempre.

Grazie.