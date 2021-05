Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento domenica 16 maggio con la terza edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 40 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il territorio piemontese.



L’iniziativa – resa possibile dall’Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti – permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.





COSA VISITARE

Per tutte le strutture la prenotazione è obbligatoria. E’ possibile prenotare sul sito www.castelliaperti.it o direttamente presso il bene che si desidera visitare

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata h 14.30 con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,5 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: visite guidate dalle 15.00 alle 18.00. Possibilità di scelta tra due percorsi: Viaggio nel tempo: intero 10 €, ridotto 5 €; Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it. Dato che NON SARÀ POSSIBILE VISITARE IL PARCO il biglietto è scontato del 15%.

Giarole – Castello Sannazzaro di Giarole: visite guidate, h 11.30 e 16.00. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 €, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 335 1030923; 347 2505519; info@castellosannazzaro.it

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Ozzano Monferrato – Borgo Antico: visite guidate, h 10.00 e 15.00 Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 487153, 338 5288567; segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate, h 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (6-16 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334 3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it

Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle 10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com