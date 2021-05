Sarà una santa Croce in sordina ma qualcosa sta lentamente ritornando a vive ed oltre alle tradizionali aperture del Museo del Divisionismo che ha ripreso le aperture classiche oltre a quelle su appuntamento, proprio per festeggiare Santa Croce, domani, domenica 9 maggio, è prevista un’ apertura straordinaria del MUSEO DEL MARE DI TORTONA.

Il museo come, noto si trova in via Pernigotti, nel cuore della città vecchia e oltre alle normali aperture previste ogni sabato, sarà aperto anche Domenica 9 Maggio, dalle 9,00 alle 12 ,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Il Museo del mare di Tortona promuove e valorizza la storia, la cultura marittima e navale, e preserva i ricordi dei tanti marinai tortonesi e dei dintorni.

L’ingresso al Museo sarà consentito ad un massimo di SEI PERSONE PER VOLTA. I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare una MASCHERINA ed IGIENIZZARE LE MANI con il disinfettante a disposizione. Durante la visita saranno tenuti a rispettare la distanza di UN METRO dalle altre persone.

Prenotazioni al n° 3481498791