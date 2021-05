Grazie a una fototrappola dell’Unione Collinare del Gavi (Capriata d’Orba, Francavilla Bisio e Tassarolo), e con l’aiuto del Commissario della Polizia Locale, Francesco Pugliese, è stato beccato il trasgressore che ha abbandonato incivilmente i rifiuti indifferenziati e inerti (scarti da costruzione o demolizione) sulla riva di un rio in strada ponte Buio nel Comune di Francavilla Bisio.

Il trasgressore, un italiano sessantenne residente a Basaluzzo, ha violato l’art. 192 del D.Lgs.152 del 2006: immediato il verbale da parte dell’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo. Il responsabile dovrà ripulire l’area che ha trasformato in una discarica abusiva (foto sotto) e pagare una multa di 600 euro.

L’Unione Collinare del Gavi si è dotata di fototrappole che, ruotando sul territorio di competenza, provvederanno ad aumentare i controlli nei luoghi più soggetti all’abbandono di ogni genere di rifiuto. “Ovviamente, da Presidente dell’Unione, ringrazio Gestione Ambiente, Russo e Pugliese e tutte le persone civili dell’Unione per la collaborazione a un ambiente più sano e più pulito”, dichiara il Sindaco di Francavilla Bisio, Lucio Bevilacqua.

È importante sottolineare che questi abbandoni non sono riconducibili e imputabili al nuovo sistema di raccolta Porta a Porta, perché sono rifiuti inerti che non andrebbero conferiti neanche nei contenitori stradali.

Ricordiamo, inoltre, che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi. Gestione Ambiente offre due servizi gratuiti: i Centri di raccolta e il ritiro ingombranti sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312).