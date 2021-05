Si è appena concluso, l’importante azione di empowerment delle politiche giovanili locali: il progetto “4 i Generation. Formazione, servizi e opportunità per i giovani della provincia di Alessandria”, nell’ambito del bando “Azione ProvinceGiovani”, promosso dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale.

Capofila: Provincia di Alessandria; partner: Associazione Cultura e Sviluppo, ASM Costruire Insieme – Informagiovani, Cooperativa Sociale Azimut, ALI Piemonte (Autonomie Locali Italiane Piemonte), Istituto Superiore “Leardi” di Casale Monferrato, Istituto Superiore “Marconi” di Tortona e i Comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Fubine Monferrato, Quargnento e Solero.

Nell’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

percorso di formazione a distanza per operatori Informagiovani Junior rivolto ai giovani studenti e universitari della provincia di Alessandria. La formazione ha affrontato tematiche, quali: l’operare in un quadro etico condiviso, la definizione dell’obiettivo professionale, l’impostazione della ricerca attiva mirata, la proattività nella ricerca del lavoro, i canali della ricerca, il personal storytelling e la reputazione digitale e ancora il curriculum vitae, le soft skills ed alla partecipazione civica. Inoltre, sono state effettuate simulazioni di colloquio di gruppo ed individuali ed, una parte specifica, è stata dedicata alla ricerca del lavoro al tempo del Covid (gestione del setting, utilizzo piattaforme e colloquio a distanza).

Il corso condotto da formatori esperti di politiche giovanili e ricerca attiva del lavoro dell’Informagiovani Alessandria è stato realizzato nel mese di ottobre per un totale di 16 ore ed hanno aderito 14 giovani del territorio.

Tra questi è stato possibile individuare alcune risorse a cui è stata data la possibilità di operare a distanza negli sportelli Giovani&Informati, in modalità virtuale, presso i Comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Fubine Monferrato, Quargnento e Solero e di partecipare al Corso di Europrogettazione.

Da segnale che uno dei ragazzi ha trovato occupazione.

(a cura dell’Associazione Cultura e Sviluppo e ASM Costruire Insieme – Informagiovani)

Sportelli Giovani&Informati a distanza. I ragazzi hanno potuto dedicarsi ad attività di formazione continua e di back office. In particolare, hanno prodotto un numero speciale della Newsletter Informagiovani (uscita 23 aprile 2021) relativa alle iniziative e opportunità dei Comuni aderenti al progetto.

(a cura dellaCooperativa Sociale Azimut e ASM Costruire Insieme – Informagiovani)

Percorso di formazione gratuito di 42 ore per Consulente di Carriera/Career Coach con il formatore Leonardo Evangelista. Il corso ha visto la partecipazione di 20 operatori di politiche attive, di Informagiovani, consulenti di orientamento e career coach operanti nel territorio provinciale. Il corso è stata una preziosa occasione per un significativo miglioramento delle conoscenze teoriche e dell’operatività. I partecipanti, infatti, hanno potuto riflettere sulle metodologie e gli strumenti ma soprattutto sperimentare nuove tecniche grazie a una consistente parte partica. Le tematiche trattate sono state: la consulenza sulla ricerca di lavoro, l’analisi delle caratteristiche personali, il bilancio di competenze e la gestione del colloquio di orientamento. Il percorso, caratterizzato da una dimensione di efficacia operativa e rigore metodologico, ha fornito, con il supporto del formatore Leonardo Evangelista (psicologo del lavoro specializzato nella formazione di operatori di orientamento), abilità di counseling e coaching, stimolando le persone in cerca di lavoro.

Il percorso ha assunto una valenza particolare, dato il contesto dei servizi nella pandemia, definendo un uovo modello per la ricostruzione e la movimentazione del mercato del lavoro, oltre che di supporto ai cittadini dei comuni piccoli.

Il formatore, che in precedenza ha lavorato come consulente di orientamento presso centri per l’impiego e scuole della Toscana, gestisce il sito www.orientamento.it, punto di riferimento a livello nazionale sul tema dell’orientamento e la ricerca attiva del lavoro.

(a cura ASM Costruire Insieme – Informagiovani)

Percorso laboratoriale promozione delle competenze cognitive e non. Questa attività rientra nella rete dei progetti pensati a supporto degli adolescenti, della scuola e dei genitori per promuovere il benessere dei ragazzi e migliorare la loro qualità della vita.

Nello specifico è stato realizzato uno spazio di consulenza scolastica in cui potersi confrontare con esperti circa dubbi, difficoltà scolastiche, richieste che possono nascere in questo particolare momento di vita e che possono essere segnali di rischio abbandono scolastico. L’azione si è rivolta a studenti, insegnanti e genitori ed ha affrontato tematiche quali: l’orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; validità della scelta di studi compiuta); l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti); l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione); l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato) ed ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica dell’allievo. Sono stati realizzati 110 colloqui

(a cura della Cooperativa Sociale Azimut)

Corso-Concorso di Giornalismo destinato agli studenti delle Scuole Superiori nell’ambito del Progetto Millerighe. Il corso si è sviluppato in 24 lezioni, tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 2021, in formato e-learning, dalla giornalista Nadia Biancato e ha visto la partecipazione di 45 studenti. Sono stati assegnati 34 attestati di frequenza (per averne diritto era necessario partecipare al 75% delle lezioni) e 12 buoni per l’acquisto di materiale informatico per complessivi euro 900,00 destinati ai partecipanti che avessero presentato il miglior articolo o prodotto multimediale in materia di cittadinanza attiva.

(a cura della Provincia di Alessandria)

Corso di europrogettazione dedicato ai 7 giovani beneficiari del progetto 4iGeneration. Il corso, con l’intento di trasferire conoscenze e competenze sulle modalità di progettazione attraverso un percorso laboratoriale a distanza e con lo scopo di sperimentare concretamente l’utilizzo di tecniche e strumenti utili alla scrittura di progetti europei, è stato tenuto dal Andrea Pignatti, cofondatore della società di servizi “InEuropa srl” (esperto che da oltre 20 anni si occupa di tematiche comunitarie per supportare enti pubblici, privati e associazioni nell’accesso alle opportunità europee)

Si è strutturato in due giornate con un totale di 16 ore, di cui: la prima giornata dedicata alla condivisione di informazioni sul contesto dei finanziamenti europei, sulla terminologia e metodologia legata al processo progettuale e sugli strumenti da utilizzare, mentre la seconda dedicata al laboratorio progettuale.

Questo percorso ha avuto il duplice scopo di informare rispetto alle opportunità messe a disposizione dall’Europa e di formare i partecipanti per dare loro l’opportunità e le competenze per avere un ruolo attivo rispetto alle possibilità fornite e ai progetti realizzabili sul territorio.

(a cura dell’Associazione Cultura e Sviluppo)