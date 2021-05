Spesso bistrattati costretti a compiere ogni genere di perizie mettendo a rischio la loro vita per assicurare i delinquenti alla Giustizia e poi sentirsi anche presi in giro quando vedono che i Giudici li lasciano liberi, eppure, malgrado questo, i Carabinieri – e per l’occasione quelli di Tortona – compipno ogni giorno il proprio dovere senza se e senza ma.

E lo fanno 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno anche durante Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e tutte le altre feste comandate, anzi, in questi periodi la loro attività è più intensa del previsto perché devono garantire la sicurezza mentre tante persone se la godono e vanno in vacnaza.

Per questo motivo siamo molto contenti che ieri mattina, mercoledì 12 maggio 2021, presso la Compagnia di Tortona, il Colonello Massimiliano Rocco, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, ha proceduto alla consegna del grado di Tenente al Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Graziano del Rio e della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al Luogotenente Andrea De Sorricellis, Comandante della Stazione Carabinieri di Tortona e al Luogotenente Gianmario Bellazzi, Comandante del Nucleo Comando.

A loro va anche tutta la stima della Redazione di Oggi Cronaca e il nostro ringraziamento per quello che loro, e tutti gli altri militari, svolgono quotidianamente.

Al centro della foto i tre Carabinieri premiati, a sinistra il comandante provinciale Massimiliano Rocco, a destra invece il comandante dei Carabinieri di Tortona il capitano Domenico Lavigna.