Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona nelle ultime 24 ore.

Il primo, ieri pomeriggio, quando sono intervenuti in via Emilia nord, all’incrocio con via Fratelli Pepe e via Cuniolo: un uomo si trovava alla guida di un’Alfa 159 e stava percorrendo tranquillamente questo tratto di strada ma quando è giunto in prossimità del semaforo che vedete in alto e si è fermato al rosso, il motore dell’auto ha preso inspiegabilmente fuoco.

Tempestivo l’intervento dei pompieri che sono riusciti a spegnere la fiamme salvando la carrozzeria e il resto della macchina, ma non il motore che è andato completamente distrutto. Illeso il conducente che ha avuto l’accortezza di scendere subito dall’auto in fiamme.

Il secondo intervento, molto rocambolesco per la dinamica, con la presenza di un ambulanza per caso sul luogo dell’incidente, è avvenuto, invece, stamattina, venerdì 7 maggio, alla periferia di Tortona sull’Autostrada Torino-Piacenza verso Voghera. Una Peugeot 3800 guidata da un uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione, ha sorpassato un camion cisterna, per fortuna vuoto e senza liquidi infiammabili o pericolosi, ma si è trattato di un sorpasso azzardato e in prossimità di un restringimento dell’autostrada per cui auto e camion sono venuti a collidere.

La macchina è stata schiacciata contro il guard rail bloccando il traffico. Per fortuna proprio dietro i due mezzi, stava viaggiando per caso un’ambulanza con a bordo due soccorritori che sono intervenuti, hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e lo hanno caricato sopra, riuscendo poi a passare fra i rottami e raggiungere l’ospedale di Voghera rendendo inutile l’arrivo dell’elisoccorso da Alessandria che ha fatto un viaggio a vuoto ed è tornato indietro senza caricare nessuno.

Le condizioni dell’uomo, secondo quanto è stato possibile appurare, per fortuna, non sono gravi e dovrebbe guarire in pochi giorni. Discorso diverso, invece per il caos che si è verificato sull’A/21 che è stata chiusa al traffico per oltre un’ora e poi riaperta parzialmente, con lunghe code.

I Vigili del fuoco di Tortona hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato nelle operazioni di soccorso. Illeso il camionista.