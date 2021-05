Ci crede molto, il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, alle promesse fatte dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che abbiamo riportato in Questo articolo.

E la conferma arriva dalla visita a Tortona, dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, che nella giornata di lunedì 10 maggio, festa patronale di Santa Croce, sarà in città, per incontrare i Sindaci della zona e mettere le basi di quella che potrebbe essere la rinascita dell’ospedale.

Un incontro di cui noi abbiamo già annunciato in quest’altro articolo.

“Mi ha fatto moltissimo piacere – ha detto Chiodi – che il presente Cirio abbia voluto sottolineare l’importante debito di riconoscenza che la Regione Piemonte ha nei confronti di Tortona, nei confronti dell’ospedale e della sua struttura ospedaliera. E per Tortona intendo tutti i 40 comuni del Tortonese. Tortona, come ricordato il presidente Cirio, ha offerto per due volte il suo ospedale e il presidente, da come si comprende nelle sue dichiarazioni, si è impegnato a farsi garante del fatto che la Regione poi ripagherà questo impegno potenziando la nostra struttura.”

Il primo cittadino ha spiegato poi, a grandi linee, quello che avrebbe bisogno il nosocomio di Tortona per riappropriarsi di quel ruolo importante all’interno della Sanità piemontese, prima che fosse smembrato.

“Chiaramente – ha proseguito Chiodi – abbiamo bisogno di servizi sanitari fondamentali che attualmente non sono presenti. Qiesto, ovviamente, una volta che l’ospedale non sarà più solamente dedicato al Covid. Dovremmo rafforzare la sanità territoriale in particolare per quanto riguarda i comuni più piccoli soprattutto dovremmo cercare, quanto più possibile, di riportare reparti che l’ospedale ha perso, come ad esempio a Cardiologia e la Neurologia. Non sarà semplice ma il centro studi dell’Asl è riuscito a produrre un progetto di potenziamento per l’ospedale Tortona e noi stessi, a Tortona, ci siamo impegnati a produrre a nostra volta un altro progetto per il potenziamento l’ospedale, grazie collaborazione con l’Università Bocconi. Sono convinto che le parole di impegno di Cirio sicuramente riusciremo a portare a termine risultato.”