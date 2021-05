Ricerca per:

In alto l’aggiornamento a ieri sera, in basso la situazione generale nei sette Comuni della zona.

Migliora continuamente la situazione nei maggiori comuni della provincia di Alessandria per quando riguarda la pandemia da Covid come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo.

Covid in provincia, sempre in miglioramento la situazione nei maggiori comuni