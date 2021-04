Ricerca per:

– ore 17 a Vignale Monferrato incontro in Comune su Palazzo Callori.

– ore 15.30 a Tortona inaugurazione dell’Hospice Madonna della Guardia (via Don Sparpaglione 15) e visita al Piccolo Cottolengo;

– ore 11.45 a Valenza visita al centro vaccinale di Via De Michelis, 2;

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sarà domani , giovedì 29 aprile, in visita in provincia di Alessandria.