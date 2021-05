Questa mattina, sabato 15 maggio, a Tortona, molte persone sono state svegliate dai sistemi di allarme che hanno iniziati a suonare all’impazzata.

Erano le 7,20 quando, per cause ancora imprecisate, una vasta zona della città, ed esattamente quella nel rione Porta Voghera, è rimasta senza l’uso dell’energia elettrica.

Un black out che ha interessato molte famiglie, abitazioni e uffici dovuto a cause di cui non siamo venuti a conoscenza ma che – per fortuna – è stato prontamente risolto dall’Enel.

Già prima delle 8 i numerosi cittadini che hanno telefonato al numero verde 803500 dell’Enel, per segnalare il guasto, il risponditore automatico li rassicurava che entro le 9 l’erogazione dell’energia elettrica stata ripristinata e, infatti, così’ è stato.