Una segnalazione, arrivata in caserma, è stata estremamente utile per i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bordighera, i quali – avendo orientato i servizi di controllo del territorio anche sulle zone residenziali della città delle palme ad oggi poco frequentate – hanno arrestato in flagranza un algerino 31enne, in Italia senza fissa dimora, per tentato furto in appartamento.

L’uomo è stato fermato dagli operanti – giunti in brevissimo tempo, grazie all’attualità ed alla

tempestività della segnalazione del cittadino – mentre stava cercando di introdursi in un’abitazione

mediante effrazione di una porta finestra. L’Autorità Giudiziaria imperiese ha convalidato

l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere

A Sanremo, invece, prosegue anche l’attività tesa al contrasto al traffico di stupefacenti, i Carabinieri

della Sezione Operativa hanno denunciato un cittadino africano per detenzione a fini di spaccio

di stupefacenti, avendo ceduto 1,5 gr di hashish a un soggetto (segnalato alla Prefettura) e,

successivamente, trovato in possesso dei circa 28 grammi della stessa sostanza.