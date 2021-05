Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Cominciano lunedì a Diano Gorleri, e dureranno una decina di giorni, i lavori per il rifacimento di 100 mt di una tubazione dell’acquedotto. La strada che collega Gorleri a Diano Marina verrà interrotta negli orari di lavoro, dalle ore 8 alle 18, e aperta negli altri orari e nei week-end. I lavori non sono procrastinabili, perché il tubo è vetusto e ha subito decine di riparazioni nell’ultimo anno. Il costo dell’intervento è di 42.000 Euro.

Cristiano Za Garibaldi: iniziano lunedì a Diano Gorleri i lavori per il rifacimento di una tubazione