Il Comune di Alessandria, in ottemperanza alle disposizioni testamentarie del Sig.ANGELO VERZETTI, deceduto in Alessandria il giorno 13.06.1938, mette a concorso 30 borse di studio denominate “BORSE DI STUDIO LASCITO VERZETTI” che verranno assegnate ad altrettanti studenti meritevoli che frequentino scuole superiori alla terza media e che siano residenti nel Comune di Alessandria da almeno cinque anni, oppure siano nati in Alessandria anche se non residenti, purché frequentino l’Accademia delle Belle Arti di Torino o la scuola secondaria di 2° grado.

Le borse di studio per gli esiti dell’anno scolastico 2019/2020, ammontano complessivamente a 15.000,00 euro e verranno così distribuite:

10 borse di studio dell’importo di 500 euro riservate a studenti che abbiano superato positivamente l’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado e che si siano iscritti all’Università, 5 delle quali a studenti e 5 a studentesse;

10 borse di studio dell’importo di 500 euro, riservate agli studenti che, superato il primo anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al secondo anno, di cui 5 a studenti e a studentesse,

10 borse di studio dell’importo di 500 euro, riservate agli studenti che, superato il secondo anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al terzo anno, di cui 5 a studenti e 5 a studentesse.

Il bando e il modulo di domanda sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Alessandria o scaricabili dal sito del Comune di Alessandria alla pagina:

http://www.comune.alessandria.it/servizialcittadino/politichegiovanili,scuola,educazione/serviziscolastici/borsedistudio

Informazioni possono essere richieste al Servizio Sistema Educativo Integrato – Ufficio Gestione Amministrativa e Diritto allo Studio del Comune di Alessandria ai seguenti numeri di telefono:

0131-213268 e 0131-213269.

La domanda, corredata dalla documentazione specificata nel bando dovrà pervenire tassativamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, P.zza Libertà 1, (in caso di spedizione da effettuarsi esclusivamente a mezzo di R.R., farà fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 maggio 2021.