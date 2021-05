Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per richiedere assistenza o ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0131/5161 che è in grado di fornire anche i recapiti della stazione più vicina all’utente.

I cittadini anziani residenti in Piemonte per i quali è attiva la prenotazione della vaccinazione anti-Covid attraverso il portale ilpiemontetivaccina.it (over70) e che incontrano difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi telematici possono dunque contattare o recarsi direttamente presso le stazioni locali dei carabinieri allo scopo di richiedere l’assistenza nella prenotazione.

Da questa settimana i cittadini che risiedono nelle zone periferiche e più isolate del territorio di ASL Alessandria e che incontrano difficoltà nella procedura di prenotazione online possono rivolgersi alle locali stazioni dei carabinieri le quali, su indicazione del Comando provinciale di Alessandria, hanno avviato un’attività di assistenza presso le caserme, anche a domicilio per i casi ritenuti più gravi.

Preadesioni online alla vaccinazione in provincia di Alessandria, i Carabinieri in aiuto di chi ha problemi