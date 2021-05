Da oggi il museo in via Pernigotti ha riaperto le porte al pubblico ed è una struttura davvero meritevole di una visita. Ne hanno approfittato i giovani consiglieri della Lega di Tortona che hanno deciso di festeggiare il Primo maggio in maniera un po’ insolita.

Anna Sgheiz, Andrea Golinelli, Nicolò Castellini e Filippo Fava, infatti, questa mattina si sono recati al Museo del mare in occasione della sua riapertura e della festa del primo maggio e insieme al personale che gestisce le sale lo hanno visitato apprezzando i recenti reperti che sono entrati a far parte di questo piccolo gioiello ricco di pezzi davvero rari fra cui Enigma il dispositivo elettromeccanico per cifrare e decifrare messaggi realizzato dai nazisti nella seconda guerra mondiale. Nata da un tentativo di commercializzazione poi fallito, fu ampiamente utilizzata dal servizio delle forze armate tedesche durante il periodo nazista e della seconda guerra mondiale. La facilità d’uso e la presunta indecifrabilità furono le maggiori ragioni del suo ampio utilizzo. A Tortona potete vederne una dal vivo.

Il Museo del mare di Tortona si trova in via Pietro Pernigotti14 a Tortona. L’orario di apertura consueto è: SABATO, dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Prima di programmare una visita consigliamo tuttavia di controllare se dovessero subentrare variazioni a seguito dell’emanazione di nuovi provvedimenti del Governo o della Regione, nell’ambito del contrasto alla pandemia di Covid 19, che potrebbero costringerci a modifiche o nuove chiusure.