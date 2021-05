Anche se quest’anno la primavera alessandrina è in ritardo, la Ludoteca “C’è sole e luna”, Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria, ricomincia ad “abitare” anche gli spazi cittadini all’aperto, organizzando, a partire da lunedì 3 maggio, una serie di appuntamenti periodici per i bambini delle differenti età.

“L’intento è quello di aumentare per tutti le possibilità di incontrarsi – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita -, coniugando la sicurezza con l’opportunità di gioco, di movimento, di fruizione di spettacoli teatrali. Sempre a misura di bambino”.

Protagonista delle proposte per i più piccoli, è il Parco “Primo Sport” uno spazio attrezzato e riservato ai bambini 0 – 6 anni, nei pressi del Parco Carrà, in Viale Milite Ignoto, che sarà aperto con giochi e laboratori a cura delle animatrici della Ludoteca, il lunedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, e il venerdì mattina dalle 10.00 alle12.00 per i bambini 0 -4 anni. I bambini da 5 a 7 anni saranno ospitati ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 dagli spazi di “Ortinsieme”, Viale Milite Ignoto, per svolgere una serie di attività motorio- sportive, a cura del preparatore atletico Andrea Bruni. Per i bambini dagli 8 agli 11 anni si apriranno invece i cancelli del Parco “M. Pittaluga” di Via Cavour, ogni mercoledì dalle ore 17.00.

Particolarmente gradito è poi il ritorno degli spettacoli teatrali: ai bambini da 0 a 3 anni è rivolto lo spettacolo “Naturalis – 4 elementi come casa”, a cura della compagnia teatrale Il Melarancio di Cuneo, che si terrà mercoledì 26 Maggio alle ore 11 presso Giardini Pittaluga; venerdì 28 Maggio alle ore 17, i bambini da 4 a 11 anni verranno coinvolti nel “Mic Circ Fratilor”, spettacolo di teatro di strada e clownerie a cura della compagnia Teatro Telaio di Brescia, reso possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, all’interno del progetto “Bring me up”. Entrambi gli spettacoli si terranno al Parco “M.Pittaluga”. Tutte le attività sono gratuite, ma è indispensabile la prenotazione ai numeri sotto indicati. Nelle altre giornate e in caso di maltempo, la Ludoteca rimarrà apertà con la divisione per fasce di età e con gli orari consueti:

Bambini 0-4 anni : lunedì e mercoledì ore 10-12.

Bambini 5-7 anni : martedì ore 16,30-18,30.

Bambini 8-11 anni : venerdì ore 16,30-18,30.

Per info e prenotazioni (obbligatorie), telefonare allo 0131/227216 o , anche via whatsapp al 348/5735800. Consultabile anche la pagina Facebook Ludoteca Alessandria.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è disponibile anche il Servizio Giovani e Minori del Comune di Alessandria, servizio.giovani@comune.alessandria.it .

Ricordiamo che le attività 0- 6 anni rientrano anche in “Alleanze Educative”, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui il Comune di Alessandria è capofila del progetto, che vanta un vasto e composito partenariato; le attività 5-14 anni in “Explora”, di cui il Comune è partner.

*Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org