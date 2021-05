Sono oltre 30, in arrivo non solo dal Golfo Dianese, ma da tutta la Liguria, gli addetti ai lavori che nel pomeriggio di domani, domenica 2 maggio, su specifico invito del Comune, parteciperanno alla visita guidata del centro storico di Diano Castello, alla scoperta dei suoi gioielli architettonici e delle caratteristiche lone. Le adesioni sono state superiori al previsto, tanto che i partecipanti (guide turistiche ed escursionistiche, tour operator e agenzie di viaggio, blogger, esperti di marketing turistico, fotografi, personale di strutture ricettive, musei e uffici turistici di località comprese tra Genova e Vallebona) saranno divisi, anche per rispettare le norme in vigore, in due gruppi. Al termine è previsto una degustazione di prodotti tipici e di Vermentino, in quella che è una delle culle di questo vitigno che a metà luglio sarà per la 28esima volta celebrato con il Premio Vermentino (video: https://youtu.be/P9zKXqnQ9Pc).

Dal 2020 Diano Castello fa ufficialmente parte dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia e da un anno a questa parte, nonostante la situazione sanitaria e le restrizioni, i visitatori, italiani e stranieri, sono in continuo aumento. Considerato l’interesse manifestato dagli operatori e la sempre crescente richiesta dei turisti di approfondire la conoscenza dei borghi e vivere le proprie vacanze all’aria aperta, l’iniziativa probabilmente sarà replicata nel prossimo weekend. Per informazioni: visitdianocastello@gmail.com.