Le ACLI aps provincia Alessandria, organizzano quattro corsi gratuiti di formazione per Assistenti Familiari per promuovere professionalità e competenze nei servizi di cura. I corsi si occuperanno di: Assistenza a persone affette da malattie neurologiche avanzate (11 ore), Assistenza a persone non autosufficienti (12 ore), Assistenza al paziente con ictus (8 ore), Aspetti relazionali dell’assistenza (8 ore).

Si può partecipare anche a un singolo corso, bisogna essere maggiorenni, essere cittadino italiano e/o straniero con regolare permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana livello B1. Alla fine di ogni corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza e si verrà inseriti in una banca dati “Albo ACLI delle Assistenti Familiari”. Il primo corso si svolgerà nel mese di giugno (le adesioni entro il 15 maggio 2021), gli altri corsi saranno organizzati nei mesi successivi. Chi fosse interessato può inviare il proprio CV ad alessandria@acli.it e/o chiamare il numero 0131.25.10.91. I corsi sono parte integrante del progetto “Mondo Assistenza. Servizi in rete”realizzato dalle ACLI con il contributo della Fondazione SociAL, nell’ambito del Bando 2020.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04