L’area di sosta situata all’ingresso del Museo è dotata di una comoda poltrona per l’allattamento, di un fasciatoio e di un tavolino d’appoggio, al fine di creare un ambiente confortevole per le mamme e i loro piccoli.

E’ uno spazio dedicato alle mamme che allattano proprio all’interno degli spazi museali di Palazzo Guidobono, per rilanciare l’importanza della maternità e favorire l’allattamento al seno. Si tratta di un progetto nazionale Unicef che, grazie a un protocollo di intesa, il Soroptimist International d’Italia realizza nei luoghi della cultura, dedicati all’apprendimento.

Ieri, 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’assessore alla Famiglia Marzia Damiani e di altre autorità, è stato inaugurato il “baby pit stop” presso Palazzo Guidobono, sede del Museo Civico di Tortona, allestito in collaborazione con Soroptimist Alessandria e UNICEF, in memoria della dottoressa Rosantonietta Uasone, recentemente scomparsa.

A Tortona inaugurato il “Baby pit stop” per l’allattamento a Palazzo Guidobono